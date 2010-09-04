طرح مجتمع های آموزشی در همدان به اجرا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معصومه معصومیان بعد از ظهر شنبه در نشست با مدیران مجتمع های آموزشی با اشاره به اینکه با ایجاد مجتمع‌های آموزشی و پرورشی در روستاها،عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی محقق می‌شود، از مسئولان مجتمع های آموزشی خواست قبل از شروع سال تحصیلی مشکلات این مجتمع ها را برای رفع آن به ادارات اعلام کنند.

معصومیان با تاکید بر اجرای طرح به نحو مطلوب در مجموعه آموزش و پرورش، گفت: ضرورت اجرای این طرح به عنوان یک طرح اساسی و اصولی مورد تاکید است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان همدان نیز ورود 40 هزار نیروی جدید را در رشد و ارتقای سطح آموزشی و رفع مشکلات مناطق محروم بسیار با اهمیت دانست و افزود: مجتمع های آموزشی ارتقای کیفیت آموزشی را به همراه دارد.

عباس بهرامی مشعوف با بیان اینکه با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات آموزشی رفع می شود، گفت: باید تمامی مدارس ابتدایی چندپایه و محروم از مدیریت مستقل و مدارس سایر دوره‌ها که به دلیل برخوردار نبودن از حد نصاب لازم آمار دانش ‌آموزی، امکان ادامه فعالیت مستقل را ندارند در قالب مجتمع‌های آموزشی و پرورشی اداره شوند.