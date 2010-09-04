20 طرح تغذیه مصنوعی سفره های آب در همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، صفر علی کمندانی بعد از ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: با بهره برداری از این طرح ها سالانه 40 میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی استان همدان تزریق می شود.

وی با بیان اینکه در 30 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در صنعت آب استان ایجاد شده است و اعتبارات طرح‌های آبی استان در برنامه اول تا چهارم توسعه از 30 میلیارد ریال به یک هزار و 940 میلیارد ریال افزایش یافته و در مجموع به پنج هزار و 240میلیارد ریال رسیده است، خاطر نشان کرد: میزان تامین آب از 59 میلیون مترمکعب در برنامه اول به 140 میلیون مترمکعب در برنامه چهارم افزایش یافته است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه طرح‌های آبرسانی به شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت در استان همدان اجرا و تکمیل شده است، یادآور شد: طرح افزایش ارتفاع سد اکباتان با هزینه 500 میلیارد ریال اجرا شد که این سد پیش از افزایش ارتفاع ظرفیت ذخیره‌سازی 17 میلیون مترمکعب را داشت و پس از آن گنجایش مخزن سد به 42 میلیون متر مکعب افزایش یافت.

وی مجموع اعتبارات عمرانی سال 89 شرکت آب منطقه‌ای استان همدان را 445 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این شرکت در حال حاضر 45 طرح عمرانی در دست مطالعه و اجرا دارد که مهمترین آن‌ها طرح آبرسانی از سد تالوار زنجان به همدان است.

وی هدف از اجرای این طرح را تامین آب شهرهای همدان، کبودرآهنگ، بهار،لالجین، پایگاه هوایی شهید نوژه و روستاهای مسیر خط انتقال عنوان کرد.

کمندانی اضافه کرد: طرح آبرسانی از سد تالوار آب مورد نیاز جمعیتی حدود یک میلیون و 337 هزار و 436 نفر را تامین خواهد کرد.

وی گفت: طول خط انتقال 140 کیلومتر است که در مسیری سخت و صعب العبور از استان زنجان تا استان همدان اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از این طرح، سالانه 84 و نیم میلیون مترمکعب آب به همدان وارد می‌شود.