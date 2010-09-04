120 میلیارد ریال یارانه به طرحهای زودبازده کرمانشاه پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه بعداز ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه به ارائه گزارشی از عملکرد بنگاه های اقتصادی زودبازده از آغاز تاکنون پرداخت و گفت: از مجموع 26 هزار و 187 طرح معرفی و مصوب شده با یک هزار و 31 میلیارد و 44 میلیون تومان اعتبار و اشتغالزایی 52 هزار و 651 نفر تاکنون تعداد 25 هزار و 995 طرح با میزان 938 میلیارد و 764 میلیون تومان اعتبار در بانکها منجر به انعقاد قرارداد شده است.

وی افزود: از این تعداد طرح نیز به 25 هزار و 963 طرح مبلغ 876 میلیارد و 287 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

براندیشه همچنین به عملکرد دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در خصوص اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده و وجوه اداره شده سال 88 پرداخت و اظهار داشت: از محل این اعتبارات تعداد 152 طرح با میزان 121 میلیارد و 686 میلیون تومان و اشتغالزایی 1855 نفر معرفی و مصوب شده که از این میزان تعداد 76 طرح با مبلغ 31 میلیارد و 863 میلیون تومان در بانک های ملت، کشاورزی و ملی به انعقاد قرارداد رسیده است.

دو میلیارد تومان تسهیلات زودبازده طی دو هفته گذشته به بانکها معرفی شد

براندیشه همچنین میزان انعقاد قرارداد تسهیلات زودبازده طی دو هفته اخیر را دو میلیارد و 30 میلیون تومان توسط بانک ها اعلام کرد و گفت: این میزان قرارداد انعقاد برای 12 طرح با اشتغال 32 نفر در بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات بوده که توسط بانکهای ملی، ملت، کشاورزی و تجارت انعقاد شده است.

وی ادامه داد: از این میزان مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان مربوط به اعتبارات سال 88 بوده و مابقی مربوط به سالهای گذشته می باشد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه به میزان پرداختی بانکها طی دو هفته گذشته پرداخت و گفت: مبلغ 9 میلیارد و 701 میلیون تومان از اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده برای طرح های انعقاد قرارداد شده در سالهای 84 تا 88 که تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده اند توسط بانکها پرداخت شده است.

بر اندیشه در ادامه به میزان یارانه پرداختی به طرح های به بهره برداری رسیده سالهای 85 و 86 اشاره کرد و گفت: تاکنون مبلغ 12 میلیارد و 567 میلیون تومان یارانه به هشت هزارو89 طرح زودبازده به بهره برداری رسیده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) و بانکهای ملت و صادرات پرداخت شده است.

وی کل طرح های انعقاد قرارداد شده سالهای 85 و 86 را 25 هزار و 614 طرح ذکر کرد و اظهار داشت: 18 هزار و 572 طرح از اینها مشمول یارانه می شوند که کار بررسی هشت هزارو593طرح از آنها در دبیرخانه به پایان رسیده و جهت پرداخت معرفی شده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در ادامه از مجریانی که طرح های آنها در سالهای 85 و 86 به بهره برداری رسیده خواست تا هر چه سریعتر جهت دریافت یارانه به دستگاه های اجرایی مرتبط مراجعه و فرمهای مورد نظر را تکمیل نمایند.

در این جلسه طرح های معرفی و انعقاد قراداد شده سالهای 84 تا 89 که تا کنون موفق به دریافت تسهیلات نشده اند مورد بررسی قرار گرفت و بر پرداخت هرچه سریعتر تسهیلات به این طرح ها تاکید شد.