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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

با عقب نشینی از مواضع خود؛

آمریکا به همکاری نظامی با لبنان ادامه می دهد

آمریکا به همکاری نظامی با لبنان ادامه می دهد

منابع آگاه از ادامه همکاری نظامی آمریکا با لبنان پس از بحثهای بوجود آمده درپی مقابله ارتش این کشور با تجاوز مرزی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، واشنگتن همکاریهای نظامی خود با بیروت را ادامه می دهد. منابع آگاه با بیان این مطلب از دستور "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه این همکاری خبر می دهند.

بر این اساس آمریکا به حمایت از ارتش لبنان و کمک 100 میلیون دلاری نظامی به دولت این کشور ادامه می دهد. آمریکا در عین حال خواستار توقف عملیاتهای نظامی در مرز جنوبی لبنان است.
 
 به تازگی "پی. جی. کرولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای از سرگیری همکاریهای نظامی با لبنان در صورت دریافت پاسخ قانع کننده از سوی مقامهای این کشور خبر داده بود. 
 
از سوی دیگر پس از تهدیدهای واشنگتن مبنی بر قطع همکاری نظامی با لبنان، وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که بیروت زیر بار منت آمریکا نمی رود و این کشور می تواند سلاحهای خود را به رژیم صهیونیستی بفروشد.
 
خاطرنشان می شود که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و مقابله ارتش این کشور با آن، آمریکا فشارها بر بیروت را درباره همکاری نظامی افزایش داد.
کد مطلب 1145507

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