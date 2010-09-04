مشارکت عمومی مردم زمینه سازی پیشگری از جرایم است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ غلامزاده ظهر شنبه در نشست تحلیل آسیب های اجتماعی و روانی در سخنانی اظهار داشت: رشد و توسعه سریع جوامع در ابعاد مختلف به گونه ای وقوع جرایم را پیچیده می کند که لازم است همه دستگاهها در جهت پیشگیری و کاهش این موضوع، سیاست های پیشگیرانه خود را گسترش دهند.

وی ادامه داد: جرم ، پدیده ای چند وجهی است که بدون مشارکت ارگانها و موسسات تدوین کننده سیاست های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و نیز همکاری عمومی شهروندان نمی توان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی لرستان هدف از تشکیل این کارگروه را چگونگی ایجاد ارتباط بین نهاد های عمومی و مردم، بررسی راهکارهای علمی و کاربردی علل وجود جرایم در استان و استفاده از ابزارهای پیشگیری از جرم عنوان کرد و بیان داشت: اعلام هشدار و آگاهی به مردم و آسیب شناسی جرایم و ارائه راهکارهای مناسب از دیگر اهداف تشکیل کارگروه پیشگیری از جرایم در استان است.

سرهنگ غلامزاده خاطر نشان کرد: تشکیل این کارگروه به نوعی موجب کاهش نابسامانی های اجتماعی و ترویج هنجارهای فرهنگی و ارزشهای مذهبی در بین مردم خواهد شد.

وی یادآور شد: شناخت آسیب ها امر مهمی است اما برنامه ریزی در جهت کاهش و رفع آنها بسیار مهم و ضروری تر است که امید می رود با همکاری و ارتباط مداوم ومفید و با برنامه ریزی صحیح و هدفمند گامی موثر در این خصوص برداشته شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی لرستان افزود: نیروی انتظامی با رویکرد جامعه محوری و با راه اندازی دفاتر مشاوره در کلانتری ها موضوع پیشگیری از جرم و آسیب ها را دنبال کرده است ولی برای موفقیت در این زمینه همکاری همه دستگاهها ضروری است.