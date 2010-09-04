مرگ دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد سر جلسه امتحان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، ماموران پاسگاه همت آباد شهرستان بروجرد روز گذشته از فوت یکی از دانشجوان دانشگاه آزاد بروجرد مطلع و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بنابر این گزارش در بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که دانشجوی حدود 30 ساله دانشگاه آزاد بروجرد به نام "بهرزو - م" در جلسه امتحان دچار تشنج و تنگی نفس شده است که این دانشجو در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

مطابق اظهارات پزشکی قانونی علت مرگ این دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد ایست قلبی گزارش شده است.