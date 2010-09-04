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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

مرگ دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد سر جلسه امتحان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان بروجرد هنگام امتحان دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، ماموران پاسگاه همت آباد شهرستان بروجرد روز گذشته از فوت یکی از دانشجوان دانشگاه آزاد بروجرد مطلع و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بنابر این گزارش در بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که دانشجوی حدود 30 ساله دانشگاه آزاد بروجرد به نام "بهرزو - م" در جلسه امتحان دچار تشنج و تنگی نفس شده است که این دانشجو در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

مطابق اظهارات پزشکی قانونی علت مرگ این دانشجوی دانشگاه آزاد بروجرد ایست قلبی گزارش شده است.

کد مطلب 1145515

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