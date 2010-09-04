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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

نیمی از برنج گلستان ارقام پرمحصول است

نیمی از برنج گلستان ارقام پرمحصول است

گرگان - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: نیمی از برنج تولیدی استان در قالب برنج پرمحصول است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: سالانه حدود 160 هزار تن برنج در استان تولدی می شود که نیمی از آن را برنج پرمحصول تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد دیگر از برنج تولیدی استان را برنج ارقام با کیفیت تشکیل می دهد،تولید شلتوک در استان را 260 هزار تن اعلام کرد.
 
جعفری افزود: بیشترین سطح زیرکشت برنج در استان شامل دو رقم ذکر شده است که 22 هزار هکتار ارقام پرمحصول و 13 هزار هکتار ارقام با کیفیت محلی تشکیل می دهد.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: در مجموع 55 هزار هکتار از اراضی استان تحت کشت برنج هستند.
 
وی کمبود آب در استان را اصلی ترین مشکل بیان و اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم این مضیقه را در استان کم کنیم سعی می کنیم کشت برنج را در قسمتهای غیر نسق کم کنیم.
 
وی بیان داشت: درصددیم تا کشت مکانیزه برنج در استان را توسعه دهیم و اکنون شرایط مکانیزه کشت برنج در استان پائین است.
کد مطلب 1145516

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