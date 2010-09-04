470 واحد صنفی لرستان بازدید شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ امیر الماسیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان در بازدید از 470 واحد صنفی در سطح استان تعداد 40 واحد پلمپ و 38 واحد دیگر فک پلمپ شدند.

وی یادآور شد: همچنین ماموران پلیس اطلاعات استان با هماهنگی مقام قضایی در بازدید از این تعداد واحد صنفی در سطح استان به 466 واحد تذکر لسانی دادند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر فعالیت های این پلیس اشاره کرد و از کشف و ضبط دو هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز در این استان خبر داد.

سرهنگ الماسیان انهدام باند تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی و کشف چهار هزار و 580 حلقه سی دی، سه دستگاه کیس حاوی تصاویر غیر مجاز، پنج قبضه سلاح و 514 تیر غیر مجاز را از دیگر کشفیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان برشمرد.

سرهنگ الماسیان پاکسازی 27 تفرجگاه، تذکر و تعهد از دو هزار و 477 نفر بد پوشش و معرفی شش نفر به مراجع قضائی، تذکر به 136 نفر روزه خوار و معرفی 55 نفر به مراجع قضایی را ، از دیگر اقدامات پلیس اطلاعات و امنیت استان عنوان کرد.