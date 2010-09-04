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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

سرهنگ الماسیان:

470 واحد صنفی لرستان بازدید شدند

470 واحد صنفی لرستان بازدید شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان از بازدید 470 واحد صنفی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ امیر الماسیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان در بازدید از 470 واحد صنفی در سطح استان تعداد 40 واحد پلمپ و 38 واحد دیگر فک پلمپ شدند.

وی یادآور شد: همچنین ماموران پلیس اطلاعات استان با هماهنگی مقام قضایی در بازدید از این تعداد واحد صنفی در سطح استان به 466 واحد تذکر لسانی دادند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر فعالیت های این پلیس اشاره کرد و از کشف و ضبط دو هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز در این استان خبر داد.

سرهنگ الماسیان انهدام باند تهیه و توزیع محصولات ضد فرهنگی و کشف چهار هزار و 580 حلقه سی دی، سه دستگاه کیس حاوی تصاویر غیر مجاز، پنج قبضه سلاح و 514 تیر غیر مجاز را از دیگر کشفیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان برشمرد.

سرهنگ الماسیان پاکسازی 27 تفرجگاه، تذکر و تعهد از دو هزار و 477 نفر بد پوشش و معرفی شش نفر به مراجع قضائی، تذکر به 136 نفر روزه خوار و معرفی 55 نفر به مراجع قضایی را ، از دیگر اقدامات پلیس اطلاعات و امنیت استان عنوان کرد.

کد مطلب 1145517

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