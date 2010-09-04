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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

ماکنعلی:

450 واحد آموزشی لرستان بهسازی و رنگ آمیزی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از بهسازی و رنگ آمیزی 450 واحد آموزشی در این استان خبر داد.

علی ماکنعلی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد واحد آموزشی در راستای اجرای طرح هجرت 3 و در در تابستان امسال بهسازی و رنگ آمیزی شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هجرت 3 در راستای استفاده مطلوب از برنامه های اوقات فراغت است، یادآور شد: دانش آموزان در قالب این طرح تعاون، همکاری و مدیریت را تمرین کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: طرح هجرت 3 ازهفته دوم تیر ماه درمدارس مجری طرح در استان به مدت 50 روز اجرا شد و دانش آموزان و استادکاران فرهنگی وبسیجی ضمن اجرای فعالیتهای فرهنگی شامل برگزاری نماز جماعت، زیارت عاشورا، برگزاری مسابقات ورزشی وشرکت در اردوهای زیارتی - تفریحی به انجام رنگ آمیزی، تعمیر میز و نیمکت،دیوارنویسی، تعمیر درب و پنجره های کلاس ها و جوشکاری پرداختند.

ماکنعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد 993 نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در لرستان پذیرفته شده اند، افزود: پذیرفته شدگان برای شرکت در کلاس های بدو خدمت بایستی از پنجشنبه 11 شهریورماه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان های خرم آباد ناحیه یک، الیگودرز، بروجرد و کوهدشت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: امسال با ساماندهی نیروی انسانی هیچ مشکلی در بحث کمبود نیرو درآموزش و پرورش وجود ندارد.

کد مطلب 1145519

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