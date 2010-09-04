معرفی عادل عبدالمهدی برای رقابت با مالکی گامی مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "محمود عثمان" عضو ائتلاف کردستان عراق با اشاره به نامزدی عبدالمهدی از سوی ائتلاف ملی برای رقابت با نوری المالکی آن را حادثه مهم توصیف کرد و افزود: پس از این که ائتلاف ملی نامزد خود را مشخص کرد از این پس شاهد رقابت قوی میان مالکی و عبدالمهدی در داخل اتحاد ملی خواهیم بود.

عثمان خاطرنشان کرد: "نوری المالکی" درداخل اتحاد ملی از شانس بیشتری برخوردار است، اما در مقابل درائتلاف با دیگر گروههای سیاسی شانش کمتری دارد. اما "عادل عبد المهدی" بر عکس المالکی در داخل اتحاد ملی شانش بسیار کمی خواهد داشت اما خارج از اتحاد ملی وضعیت متفاوتی دارد.

این عضو ائتلاف کردستان عراق اظهارداشت: با معرفی نامزد از سوی ائتلاف ملی روند سیاسی ازحالت رکود خارج شد و این حرکت مثبتی به شمار می رود. ائتلاف کردستان از این اقدام ائتلاف ملی استقبال و آن را گامی به جلو می داند. کردها وتویی بر هیچ نامزدی ندارد مهم برنامه نامزدها است.

شایان ذکراست که ائتلاف ملی به تازگی عادل عبدالمهدی را برای رقابت با مالکی معرفی کرده است.