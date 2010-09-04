وزارت صنایع برنامه های جامعی برای مقابله با تحریمها دارد

به گزارش خبرنگار مهر در پرند،‌ علی اکبر محرابیان بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از روند پرو‍ژه های پایلوت هزار و 182 واحد مسکونی ویژه مسکن مهر به روش صنعتی در فاز 3 شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران تحریم های بین المللی بر علیه ایران را باعث رشد و شکوفایی صنعت داخلی دانست.

وی ادامه داد: وزارت صنایع برنامه جامع و کاملی برای مقابله با این تحریم ها دارد و کلیه صنایع خود را در این راستا حمایت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ساخت واحد مسکونی به روش صنعتی گفت: دو سال پیش هیئت دولت و شورای عالی مسکن وظیفه صنعتی سازی مسکن را برعهده وزارت صنایع و معادن گذاشتند که چندین شرکت ساختمانی اجرای مورد نیاز صنعتی سازی را در داخل کشور با کیفیت بالا تولید می کنند.

وزیر صنایع ، سرعت، کیفیت و امنیت لازم را از مزایای صنعتی سازی مسکن برشمرد و گفت: پروژه هزار و 182 واحدی مسکن مهر شهر پرند در زمینی به مساحت 18 هکتار با مشارکت وزارت صنایع، مسکن و تعاون در حال ساخت است.

محرابیان در ادامه اعتبار این پروژه را بالغ بر 50 میلیارد تومان دانست و افزود: برای ساخت این پروژه از تکنولوژی LSFاستفاده شده است که مهمترین مزیت آن ایمنی بیشتر در برابر زلزله است.

تولید مسکن به روش صنعتی توسط شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران" مپسا" تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال اجراست.