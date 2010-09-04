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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

زمین لرزه 1/7 ریشتری در نیوزیلند فقط دو مجروح داشت

زمین لرزه 1/7 ریشتری در نیوزیلند فقط دو مجروح داشت

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: زمین‌لرزه ای به شدت 1/7 ریشتر شهر کرایست‌چرچ، دومین شهر بزرگ نیوزیلند را صبح امروز شنبه تکان داد و خرابی گسترده‌ای بر جای گذاشت اما فقط دو مجروح داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جنوب شرق آسیا و به نقل از مطبوعات نیوزیلند، زلزله ساعت 4 و 35 دقیقه صبح به وقت محلی و در زمانی رخ داد که اکثر مردم در خواب بودند و 40 ثانیه طول کشید.

بر اساس این گزارش ، کانون این زمین‌لرزه  30 کیلومتری غرب کرایست‌چرچ  و 300 کیلومتری جنوب غربی ولینگتون پایتخت نیوزیلند در عمق 12 کیلومتری رمین اعلام شده‌است.



به نوشته روزنامه ها آب و برق این شهر 380 هزار نفری قطع شده و مرکز شهر کرایست‌چرچ و به خصوص خانه‌های تاریخی آن آسیب فراوانی دیده‌اند. این زمین لرزه  حدود یک و نیم میلیون دلار خسارت مالی بر جای گذاشت و تلفاتی نداشت.

نیوزیلند در منتها علیه جنوبی نیم دایره موسوم به "حلقه آتش" و در منطقه ای از پوسته کره زمین واقع است که صفحه اقیانوس آرام و صفحه استرالیا با هم تماس پیدا می کنند.

"حلقه آتش" نام نیم دایره ای است که از نیوزیلند آغاز می شود و اندونزی، مالزی، ژاپن، بخشی از روسیه و سراسر سواحل غربی آمریکای شمالی و جنوبی را در بر می گیرد.

در نیوزیلند هر سال بیش از 14 هزار زلزله اتفاق می افتد که البته قدرت تنها حدود 20 تای آنها به 5 درجه ریشتر یا بیش از آن می رسد.

آخرین زلزله نیوزیلند که کشته به جا گذاشت در سال 1968 رخ داد که 1/7 درجه ریشتر قدرت داشت و سه نفر در جریان آن جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 1145523

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