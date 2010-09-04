راههای همکاری آمریکا و ناتو موضوع دیدار آتی اوباما و راسموسن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) روز سه شنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن می شود.

دفتر ریاست جمهوری آمریکا با اعلام این مطلب از دیدار اوباما و راسموسن در کاخ سفید خبر داد. در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شده آمده است: در دیدار این دو موضوعاتی مانند مسائل جهانی، نقش ناتو در مسائل مورد علاقه آمریکا در اروپا و نیز همکاریهای آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اوباما و راسموسن همچنین قرار است در مورد سرفصلهای نشست سالانه ناتو در سال جاری میلادی که از نوزدهم تا بیستم ماه نوامبر (28 و 29 آبان) در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار می شود، بحث و تبادل نظر کنند.

هم اکنون 113 هزار نظامی آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور دارند، اما اوباما در بخشی از راهبرد جدید خود برای افغانستان اعزام 30 هزار نفر را هم تایید کرده است.

گفتنی است راسموسن نخست وزیر پیشین دانمارک در آگوست سال 2009 میلادی بعنوان دبیرکل ناتو جانشین "یاپ دهوپ شفر" هلندی شد. وی دوازدهمین دبیرکل این پیمان نظامی به شمار می رود.