دو هزار و 95 تعاونی راکد در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، اسماعیل نیلچیان عصر شنبه در جمع خبرنگاران در نوشهر با اشاره به اینکه چهار هزار و 319 تعاونی فعال با اشتغالزایی 50 هزار و 224 نفر در مازندران داریم، خاطرنشان کرد: سه هزار و 494 تعاونی در دست اجرا در استان داریم که در صورت اعطای تسهیلات بانکی به این واحدها برای 30 هزار و 76 نفر در استان شغل ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: 45 طرح تعاونی با اشتغالزایی 369 نفر و سرمایه گذاری 12 میلیارد و 553 میلیون ریال هفته تعاون امسال به بهره برداری خواهند رسید.



وی با اشاره به اینکه 118 هزار متقاضی مسکن مهر در سیستم پالایش و بررسی تعاون مازندران قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی و بازبینی 48 هزار نفر در قالب شرکتهای تعاونی ساماندهی شدند.



مدیرکل تعاون مازندران افزود: در حال حاضر مدیریت ساخت هفت هزار و 500 واحد مسکن مهر به تعاونی ها محول شده که بسیاری از این واحدها تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.



وی بیان داشت: دو تعاونی قارچ صدفی تنکابن و تعاونی مصرف مازندران به عنوان تعاونی های برتر کشور در هفته تعاون مورد تجلیل قرار می گیرند.



