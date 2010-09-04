مازندران با هفت فیلم در جشنواره رویش شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله محمد پور عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره افزود: این فیلم ها شامل فیلم یارک ، دولت عشق، نشانی و چهار فیلم انیمیشن فراموشی ، آهوی طلایی ، در آن اتاق تاریک و پرواز جان است.



وی اظهار داشت: فیلم داستانی یارک به نویسندگی و کارگردانی عزیز الله محمد پور با موضوعیت دینی ، داستان یارک نوجوانی که پدرش موذن روستا است و پایش شکسته است از ترس این که مبادا پدرش برای همیشه خانه نشین شود به دنبال یک موذن می گردد.



وی خاطرنشان کرد: فیلم دولت عشق به کارگردانی ایرج فلاح و تهیه کنندگی حوزه هنری مازندران و شرکت راسخ فیلم با موضوع شخصی است که سوره های قرآن را به تصویر می کشد.



به گفته محمدپور، فیلم نشانی به کارگردانی محمد مقیمی پور بیژنی با موضوعیت دفاع مقدس ، ماجرای فرزند شهیدی است که می خواهد در مراسم عروسی پدرش را ملاقات کند.



وی اظهار داشت: انیمیشن فراموشی به کارگردانی محمد علی ولی زاده ، آهوی طلایی ، در آن اتاق تاریک ، پرواز جان به کارگردانی زهرا خورشیدی است.



این جشنواره 9 تا 12 آذر ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود ضمناً در پنجمین دوره برپایی این جشنواره حوزه هنری مازندران توانست با ارائه 10 اثر در قالب آثار فیلم نامه ، انیمیشن و فیلم مقام اول این جشنواره را در بخش فیلمنامه انیمیشن از آن خود کند.

حوزه هنری مازندران در جشنواره رویش سال گذشته مقام اول فیلمنامه انیمیشن را کسب کرد.