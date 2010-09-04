128 طرح ورزشی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر شنبه در جلسه شورای اداری تربیت بدنی مازندران با اشاره به افتتاح 128 طرح و پروژه ورزشی سرباز و سرپوشیده چهار سال گذشته در استان اظهار داشت: هم اکنون سطح فضاهای ورزشی استان به یک میلیون و 193 هزار و 692 متر مربع رسیده است.



وی با بیان اینکه سرانه ورزشی استان به هفت دهم متر مربع رسیده است، افزود: هم اکنون سهم 35 درصدی دستگاه های دولتی و 15 درصد بخش خصوصی در ساخت و ساز اماکن ورزشی در برنامه چهارم محقق شده است.



پریچهره از برنامه های استان برای کیفی سازی ارائه خدمات ورزشی در دستگاه ورزش استان خبر داد و گفت: سبد کالای ورزشی به 500 روستای مازندران در حال انجام است.



وی از صعود 13 پله ای تربیت بدنی مازندران به رتبه اول در کشور در سال 88 خبر داد و گفت: مازندران هم اکنون دارای 48 هیئت ورزشی استانی و 778 هیئت شهرستانی فعال است.