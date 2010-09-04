128 طرح ورزشی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر شنبه در جلسه شورای اداری تربیت بدنی مازندران با اشاره به افتتاح 128 طرح و پروژه ورزشی سرباز و سرپوشیده چهار سال گذشته در استان اظهار داشت: هم اکنون سطح فضاهای ورزشی استان به یک میلیون و 193 هزار و 692 متر مربع رسیده است.
وی با بیان اینکه سرانه ورزشی استان به هفت دهم متر مربع رسیده است، افزود: هم اکنون سهم 35 درصدی دستگاه های دولتی و 15 درصد بخش خصوصی در ساخت و ساز اماکن ورزشی در برنامه چهارم محقق شده است.
پریچهره از برنامه های استان برای کیفی سازی ارائه خدمات ورزشی در دستگاه ورزش استان خبر داد و گفت: سبد کالای ورزشی به 500 روستای مازندران در حال انجام است.
وی از صعود 13 پله ای تربیت بدنی مازندران به رتبه اول در کشور در سال 88 خبر داد و گفت: مازندران هم اکنون دارای 48 هیئت ورزشی استانی و 778 هیئت شهرستانی فعال است.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی مازندران گفت: 128 طرح و پروژه ورزشی چهار سال گذشته در استان بهره برداری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره عصر شنبه در جلسه شورای اداری تربیت بدنی مازندران با اشاره به افتتاح 128 طرح و پروژه ورزشی سرباز و سرپوشیده چهار سال گذشته در استان اظهار داشت: هم اکنون سطح فضاهای ورزشی استان به یک میلیون و 193 هزار و 692 متر مربع رسیده است.
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