شورای هنر در کرمانشاه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعد ازظهر شنبه در جمع هنرمندان گروه های مختلف هنری استان بهره گیری از هنر اصیل ایرانی و اسلامی را عامل بالندگی و پویایی جامعه دانست و گفت: هنر می تواند مانع بروز برخی از ناهنجاری های جامعه شود.

وی افزود: هنر یک موهبت الهی است و توجه به هنر و زیباییهای موجود در طبیعت بارها از سوی خداوند، بزرگان و ائمه اطهار سفارش شده است.

هاشمی تصریح کرد: هنر نیاز یک جامعه است و اگر به هنر اصیل ایرانی و اسلامی اعتقاد داشته باشیم خیلی از مشکلات جامعه حل و بسیاری از ناهنجاری ها نیز بروز نخواهد کرد.

وی افزود: هنرایرانی و اسلامی بهترین هنری است که می تواند به روح و روان انسان آرامش ببخشد لذا باید با فهم و درک درست شرایط به نحو مناسبی از این هنر بهره برد.

استاندار با بیان اینکه با برخی از موارد و مشکلات هنرمندان آشنا هستم و برای رفع این مسائل برنامه ریزی خواهیم کرد، گفت: پیشنهاد می کنم تا کارگروهی متشکل از نمایندگان تمام اقشار مختلف هنری و صاحب نظر و نمایندگان دستگاه های متولی امور فرهنگ و هنر استان برای بررسی و حل مشکلات و ارائه راهکار های مناسب تشکیل شود.

هاشمی با بیان اینکه همه هنرها قابل احترام هستند، گفت: جامعه برای بالندگی نیازمند بهره گیری از هنر است اما نباید در این مقوله افراط و تفریط کرد و هر جامعه ای که معتدل رفتار کند جامعه ای عقلایی است.

زیر بنای فرهنگ وهنر استان کرمانشاه بسیارغنی و متعالی است

وی تصریح کرد: کرمانشاه از دیر باز مهد هنر و هنرمندان بوده است به گونه ای که زیربنای فرهنگ و هنر استان بسیار قوی و متعالی است و ظهور بزرگانی چون مرحوم استاد یدالله بهزاد و مرحوم آیت الله نجومی نمونه هایی از قوت فرهنگی و هنری استان است.

استاندار کرمانشاه احداث نگارخانه، گالری و فرهنگ سرا را از جمله نیازهای استان دانست و گفت: شهر کرمانشاه چهره تیره و کدری دارد و اخیراً طراحی نقاشی هایی در سطح شهر شروع شده که برای بهینه کردن آنها نیازمند بهره گیری از نظرات و تجارب هنرذمندان هستیم.

احداث نگارخانه، گالری و فرهنگ سرا از جمله نیازهای استان کرمانشاه است

هاشمی در ادامه از اختصاص اعتبار مورد نیاز برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی در سطح استان خبر داد و گفت: در اولین جلسه شورای اداری استان به تمام مدیران دستگاه های اجرایی موضوعات استفاده از نظرات هنرمندان در طراحی مناظر شهری، نصب عکس های اماکن تاریخی و مذهبی استان در ادارات، طراحی و نصب آثار هنرمندان بر روی دیوار و بهره گیری از مشاورین هنری در ادارات را مطرح خواهیم کرد.

وی از برگزاری مستمر نشستی با حضور هنرمندان به صورت هر شش ماه یکبار خبر داد و گفت: بحث برگزاری جشنواره های مختلف هنری در استان از موضوعات در دست پیگیری است که تاکنون به علت ضعف در زیر ساختهای فنی و نبود سالن های استاندارد در استان محقق نشده است.

هاشمی در ادامه از برگزاری همایش ملی خوشنویسی در کرمانشاه و حمایت از این برنامه خبر داد.

دانشکده هنر در کرمانشاه تاسیس می شود

استاندار کرمانشاه با خالی دانستن جای دانشکده هنر در مرکز استان گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان طرح تاسیس این دانشکده را ارائه و با کسب مجو نسبت به احداث دانشکده هنر در کرمانشاه اقدام خواهیم کرد.

در ابتدای این جلسه نمایندگان گروه ها و انجمن های مختلف هنری استان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

تلاش برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر شخصیتهای هنری برجسته استان به سراسر کشور، کمبود فضاو مکان برای انجمن های هنری استان، برخوردهای فراقانونی با برخی از گروهها و هنرمندان در استان، کمبود بودجه و اعتبار سالانه انجمنهای هنری، نبود گالری، نگارخانه و فرهنگ سرا در کرمانشاه، عدم استفاده از نظرات هنرمندان در طراحی مناظر شهری، نبود دانشکده تخصصی هنر در کرمانشاه، مشکل استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی هنر در استان، نبود کتابخانه تخصصی هنر و ... از جمله موارد مطرح شده از سوی هنرمندان در این جلسه بود.