1500 واحد کانی غیرفلزی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله صادقی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انجمن دوره جدید کاری و فعالیت خود را با برنامه های مشخص و مدون بطور جدی و فعالانه و با نوید آینده ای موفق تر جهت رونق و توسعه واحد های کانی غیر فلزی که مشتمل بر آجرسفال و سفال بام ،بنا و خانه های پیش ساخته آغاز کرده است.

صادقی افزود: تاکنون حدود 1500 واحد کانی غیر فلزی در استان شناسایی و به گروههای متعدد کالایی و تخصصی همگن تقسیم بندی شده اند.

وی افزود: در صددیم برای همه گروهها، کمیته های، تخصصی مختلف اعم از بازاریابی و مارگتینگ ،مشاوره ای و فنی مهندسی ،کنترل کیفی و تحقیق و توسعه ،فروش و صادرات و غیره را تشکیل دهیم که اجرای این برنامه شروع شده است

وی از ایجاد بانک اطلاعاتی دستی و کامپیوتری مشخصات واحد ها و اطلاعات انجمن خبر داد صادقی ادامه داد؛برنامه های انجمن بعد از بررسی و تدوین یکی سپس از دیگری در حال اجرا است.

رئیس انجمن کانی غیر فلزی مازندران خاطر نشان کرد ؛ما تلاش داریم علاقه مندان و سرمایه گذاران این حوزه صنعتی و معدنی را از ابتدای کار وشروع اخذ جواز تاسیس مورد مشاوره و همراهی قرار دهیم و همچنین برای چندین پروژه سرمایه گذاری در این عرصه بدنبال سرمایه گزار هستیم تا صنعت و معدن استان رونق و رشد و توسعه بیشتری را تجربه کند.

صادقی اظهار داشت: بدنبال شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی و پژوهشی و فناوری و تکنولوژیکی واحد های عضو بوده که بوسیله فرمت مناسب و کارشناسی شده این امر انجام خواهد گرفت تا با ارزیابی و سنجش آنها، انجمن به پیگیری و رفع آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه واحد های کانی غیر فلزی در گذشته مورد توجه کافی قرار نگرفته اند تاکید کرد: مصمم هستیم حمایتهای لازم را با همکاری و همراهی سازمانها و نهادها و تشکل های ذیربط از این واحد ها بعمل آوریم.



