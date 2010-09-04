به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال از ساعت 17 امروز شنبه در زمین چمن تربیت بدنی صنایع دفاع آغاز شد. استقلالی‌ها که تا دو روز پیش در زمین شماره 3 آزادی تمرین می کردند، از امروز مراحل آماده سازی خود را در زمین صنایع دفاع دنبال کردند.

در تمرین امروز علاوه بر میلاد میداودی و محسن یوسفی که به علت مصدومیت غایب بودند، بازیکنان ملی پوش و سانتوز برزیلی نیز شرکت نداشتند. سانتوز برای رسیدگی به کارهای شخصی به ترکیه سفر کرده و از روز یکشنبه به جمع آبی پوشان ملحق خواهد شد.

به گفته کادر پزشکی تیم استقلال مصدومیت میداودی و یوسفی جزیی است و این دو از روز دوشنبه تمرینات خود را در جمع آبی پوشان از سر می گیرند.

امیدرضا روانخواه و هادی شکوری، دو بازیکن استقلال که به تازگی از بند مصدومیت رها شده‌اند، امروز هم برای آمادگی بیشتر به طور انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز تیم تمرین کردند تا با آمادگی کامل بتوانند در آینده‌ای نزدیک آبی پوشان را همراهی کنند.

علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه استقلال و فرهاد مجیدی کاپیتان این تیم امشب جهت دیدار با ایتام به نمایشگاه بین المللی و رستوران تپه سبز این نمایشگاه خواهند رفت تا افطار را در کنار کودکان بی سرپرست باشند.

در ابتدای تمرین امروز پرویز مظلومی حدود 10 دقیقه برای بازیکنان استقلال صحبت کرد و از آنان خواست که تمرینات خود را با جدیت پیگیری کنند.

پس از صحبت‌های پرویز مظلومی، بازیکنان حدود 10 دقیقه دور زمین دویدند و سپس زیر نظر مربی بدنساز تیم به مرور کارهای سرعتی و کششی پرداختند. پس از این تمرین بازیکنان در دو گروه و زیر نظر کادر فنی به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

محمد محمدی دروازه بان تیم استقلال در جریان تمرین امروز از ناحیه کمر مصدوم شد و زودتر از دیگر بازیکنان زمین را ترک کرد. وحید طالب لو نیز در جریان تمرین امروز با آرش برهانی برخوردی پیدا کرد که موجب مصدومیت این بازیکن شد.

شرایط نامناسب زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع اعتراض حسین ترابپور، مربی دروازه بانان تیم استقلال را به دنبال داشت. مظلومی با پذیرش اعتراض ترابپور به وی اطمینان خاطر داد، در آینده نزدیک زمین چمن ورزشگاه جدید آبی پوشان شرایط ایده ال را پیدا کند.

تیم فوتبال استقلال فردا در دو نوبت صبح و بعدازظهر در زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع تمرین خواهد کرد.