3236 یتیم مازندران صاحب حامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تشکر از حس نوعدوستی و یتیم نوازی شیعیان امیر المومنین که در سالروز شهادت آن حضرت به تاسی از سیره یتیم نوازی مولای خود سه هزار و 236 نفر از ایتام تحت حمایت این نهاد را مورد نوازش دستان محبت آمیز خود قرار داده اند، گفت: در روز فراخوانی طرح اکرام و ایتام تعداد دو هزار و 736 نفر از مردم خیر اندیش و نوعدوست حمایت مادی و معنوی از سه هزار و 236 نفر از ایتام را حداقل به مدت یکسال بعهده گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح هر حامی ماهانه حداقل مبلغ 200 هزار ریال به یتیم مورد حمایت خود کمک می نماید.

ایشان یاد آور شدند تعداد دو هزار و 736 نفر از حامیان از سه هزار و 236 نفر یتیم و 26 خانوار طرح محسنین و 189 نفر طرح آتیه ایتام را متقبل شدند.

باغبانی گفت: ثبت نام از خیرین برای شرکت در طرح اکرام ایتام، آتیه ایتام و طرح محسنین همچنان تا پایان ماه مبارک رمضان و در طول سال ادامه داشته و داوطلبین می توانند جهت ثبت نام به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان مراجعه و یا وجوهات نقدی خود را به شماره حساب 60000 بانک تجارت کدر2090 و 2091 شعبه بازار ساری بنام اکرام ایتام کمیته امداد مازندران واریز نمایند.

