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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

3236 یتیم مازندران صاحب حامی شدند

3236 یتیم مازندران صاحب حامی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: در سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) 3236 نفر از ایتام مازندران دارای حامی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تشکر از حس نوعدوستی و یتیم نوازی شیعیان امیر المومنین که در سالروز شهادت آن حضرت به تاسی از سیره یتیم نوازی مولای خود سه هزار و 236 نفر از ایتام تحت حمایت این نهاد را مورد نوازش دستان محبت آمیز خود قرار داده اند، گفت: در روز فراخوانی طرح اکرام و ایتام تعداد  دو هزار و 736 نفر از مردم خیر اندیش و نوعدوست حمایت مادی و معنوی از سه هزار و 236 نفر از ایتام را حداقل به مدت یکسال بعهده گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح هر حامی ماهانه حداقل مبلغ 200 هزار ریال به یتیم مورد حمایت خود کمک می نماید.

ایشان یاد آور شدند تعداد دو هزار و 736 نفر از حامیان از سه هزار و 236 نفر یتیم و 26 خانوار طرح محسنین و 189 نفر طرح آتیه ایتام را متقبل شدند.

باغبانی گفت: ثبت نام از خیرین برای شرکت در طرح اکرام ایتام، آتیه ایتام و طرح محسنین همچنان تا پایان ماه مبارک رمضان و در طول سال ادامه داشته و داوطلبین می توانند جهت ثبت نام به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان مراجعه و یا وجوهات نقدی خود را به شماره حساب 60000 بانک تجارت کدر2090 و 2091 شعبه بازار ساری بنام اکرام ایتام کمیته امداد مازندران واریز نمایند.
 

کد مطلب 1145543

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