تلاش مولن برای تحریک ترکیه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دریادار "مایک مولن" خواستارهمکاری ترکیه با آمریکا در موضوع ایران شد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز شنبه در آنکارا با بیان این مطلب به خبرنگاران افزود که واشنگتن برای عملی کردن تحریمهای بیشتر علیه ایران به کمک ترکیه نیاز دارد.

این در حالی است که دولت ترکیه با رای منفی به قطعنامه چهارم ضد ایرانی شورای امنیت، مخالفت خود را با این تحریمها و نیز حمایتش را از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اعلام کرده است. در همین حال حضور ترکیه در بیانیه تهران و آمادگی آنکارا برای ایفای نقش در حل موضوع هسته ای ایران، موجب نگرانی آمریکا در مورد موثر بودن تحریمها شده است.

مولن در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واشنگتن قصد ندارد بدلیل رای منفی ترکیه در شورای امنیت، آنکارا را تحت فشار قرار دهد، مدعی شد که توافقهایی با طرف ترک برای حصول اطمینان از غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صورت گرفته است.

وی همچنین از نقش ترکیه به عنوان تنها عضو مسلمان ناتو در جنگ افغانستان قدردانی کرده و گفت: واشنگتن از هرگونه کمک و همکاری ترکیه در این زمینه استقبال می کند.

به گفته مولن آمریکا هیچ برنامه ای برای خارج ساختن تجهیزات نظامی خود از عراق از طریق ترکبه ندارد، با این حال موافقت دولت ترکیه را برای انتقال برخی از ادوات غیرنظامی خود از طریق مرز این کشور را جلب کرده است.