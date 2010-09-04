دیدار دوستانه امیدهای ایران و کامرون لغو شد/ پیشنهاد بازی در تاریخی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این از سوی کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال کشورمان اعلام شده بود، امیدهای فوتبال ایران در تاریخ 16 نوامبر 2010 (25 آبان 1389) در تهران به مصاف کامرون می روند، اما به دلیل همزمانی این مسابقه با بازی‌های آسیایی گوانگجو رویارویی دو تیم در تاریخ یادشده امکانپذیر نیست.

عباس ترابیان، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام خبر تعویق دیدار دوستانه ایران و کامرون گفت: ما در ابتدا به فدراسیون فوتبال کامرون پیشنهاد کرده بودیم که در تاریخ 12 اکتبر 2010 (20 مهرماه 1389) پذیرای تیم فوتبال امید این کشور در تهران باشیم که کامرونی‌ها اعلام کردند فقط در تاریخ 16 نوامبر 2010 می توانند به تهران سفر کنند.

وی در ادامه افزود: ما با توجه به نیاز تیم فوتبال امید ایران با برگزاری مسابقه در تاریخ 16 نوامبر 2010 (25 آبان 1389) موافقت کردیم اما پس از آنکه از تداخل زمان برگزاری این مسابقه با بازی‌های آسیایی گوانگجو با خبر شدیم ایمیلی به فدراسیون فوتبال کامرون ارسال و اعلام کردیم در تاریخ اعلام شده قبلی (25 آبان) نمی توانیم پذیرای امیدهای فوتبال این کشور باشیم و پیشنهاد کردیم که بازی دوستانه دو تیم در تاریخ 12 اکتبر برگزار شود.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در خاتمه تصریح کرد: در صورتی که فدراسیون فوتبال کامرون با برگزاری دیدار دوستانه امیدهای این کشور با تیم فوتبال امید ایران در تاریخ 20 مهرماه موافقت کند، این بازی دوستانه برگزار خواهد شد در غیر این صورت نمی توانیم پذیرای امیدهای کامرون در روز 25 آبان باشیم. البته این امکان هم وجود دارد که در تاریخی دیگر تیم‌های امید ایران و کامرون در تهران باهم دیدار کنند.