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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

همزمان با مذاکرات سازش/

شهرک سازی اسرائیل ادامه دارد/ ساخت 3 هزار واحد مسکونی جدید

شهرک سازی اسرائیل ادامه دارد/ ساخت 3 هزار واحد مسکونی جدید

دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین از تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی و ساخت سه هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه  القدس العربی، "مصطفی البرغوثی" گفت: رژیم صهیونیستی همزمان با مذاکرات صلح به شهرک سازی ادامه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل همچنان به قوت خود باقی است و این رژیم هیچگاه شهرک سازی را در قدس اشغالی متوقف نکرده و در کرانه باختری نیز با وجود ادعای تل آویو این روند ادامه دارد.

البرغوثی تاکید کرد: بحث توقف شهرک سازی که از سوی رژیم صهیونیستی مطرح می شود در واقع نیرنگی بیش نیست و اسرائیل با ایجاد واحدهای مسکونی در کرانه باختری در ماه گذشته موافقت کرده است.

وی افزود: ظرف ماههای گذشته 390 شهرک جدید در کرانه باختری ایجاد شده و تعداد واحدهای جدید به 603 عدد رسیده است.

البرغوثی با اشاره به مذاکرات مستقیم میان فلسطینی و اسرائیل اظهارداشت: گفتگوهای مستقیم قبل از توقف شهرک سازی تصمیمی نادرست و به زیان فلسطینی ها بود.

کد مطلب 1145558

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