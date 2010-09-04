شهرک سازی اسرائیل ادامه دارد/ ساخت 3 هزار واحد مسکونی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "مصطفی البرغوثی" گفت: رژیم صهیونیستی همزمان با مذاکرات صلح به شهرک سازی ادامه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل همچنان به قوت خود باقی است و این رژیم هیچگاه شهرک سازی را در قدس اشغالی متوقف نکرده و در کرانه باختری نیز با وجود ادعای تل آویو این روند ادامه دارد.

البرغوثی تاکید کرد: بحث توقف شهرک سازی که از سوی رژیم صهیونیستی مطرح می شود در واقع نیرنگی بیش نیست و اسرائیل با ایجاد واحدهای مسکونی در کرانه باختری در ماه گذشته موافقت کرده است.

وی افزود: ظرف ماههای گذشته 390 شهرک جدید در کرانه باختری ایجاد شده و تعداد واحدهای جدید به 603 عدد رسیده است.

البرغوثی با اشاره به مذاکرات مستقیم میان فلسطینی و اسرائیل اظهارداشت: گفتگوهای مستقیم قبل از توقف شهرک سازی تصمیمی نادرست و به زیان فلسطینی ها بود.