کرزای دستور تشکیل شورای عالی صلح را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه از تشکیل شورایی برای پیگیری مذاکرات صلح با طالبان خبر داد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تشکیل شورای عالی صلح گامی مهم برای آغاز مذاکرات صلح است.

این در حالی است که تشکیل این شورا بعنوان بخشی از تلاشهای دولت کرزای برای گفتگو با رهبری طالبان و پایان دادن به جنگ 9 ساله این گروه شبه نظامی با کابل ارزیابی می شود.

کرزای پیش از این در جرگه مشورتی صلح که در ماه ژوئن در کابل برگزار شد، پیشنهاد تشکیل این شورا را داده و از رهبران مذهبی و سیاسی افغانستان خواسته بود که از آن حمایت کنند. بر این اساس شورای عالی صلح بعنوان نهادی مذاکره کننده به نمایندگی از سطوح اجتماعی وظیفه میانجیگری بین دولت افغانستان و شبه نظامیان طالبان را عهده دار خواهد بود.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: مقامهای افغانستان امروز شنبه با حامد کرزای در دفتر ریاست جمهوری دیدار کرده و در مورد فهرست اعضای این شورا که از بین رهبران جهادی، شخصیتهای متنقذ و نیز زنان تشکیل می شود، رایزنی کردند.

انتظار می رفت این بیانیه پس از دیدار هفته گذشته کرزای با "برهان الدین ربانی" و "عبدالرسول سیاف" از رهبران پیشین مجاهدین افغان منتشر شود با این حال صدور آن به امروز موکول شده است.

گزارشها از وجود نام شماری از شبه نظامیان وابسته به "گلبدین حکمتیار" نخست وزیر سابق و رهبر مجاهدین در فهرست اسامی اعضای شورای عالی صلح حکایت دارد.