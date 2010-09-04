امیدهای فوتبال ایران برابر لهستان به برتری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران که با ترکیبی ناقص برای رویارویی با تیم فوتبال امید لهستان به این کشور اروپایی سفر کرده بود، عصر امروز شنبه برابر امیدهای فوتبال لهستان صف آرایی کرد.

شاگردان غلام پیروانی به دنبال روند روبه رشد ماه‌های اخیر خود در این دیدار دوستانه نیز موفق عمل کردند و حریف اروپایی خود را با دو گل شکست دادند. برای تیم فوتبال امید ایران در این دیدار دوستانه حسین ابراهیمی در دقایق 57 و 63 گلزنی کرد.

براساس توافق دو فدراسیون ایران و لهستان، دیدار برگشت امیدهای این دو کشور روز 17 مهرماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال امید خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو آماده می کند. شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی طی روزهای 21 آبان لغایت 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد. تیم امید کشورمان در دوره گذشته این باز‌ی‌ها که در دوحه قطر برگزار شد به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.