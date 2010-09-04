به گزارش خبرنگار مهردر این اجرا 5 تصنیف از ساخته های " سلمان سالک " و " احسان عبایی " در دستگاه سه گاه و یک تصنیف که برداشتی از تصنیف " مرغ سحر " است درمایه‌ ابوعطا اجرا می شود.

در گروه " مهربانی" ، سلمان سالک ( تار) ، احسان عبایی ( تار) ، مهدی رنگین کمان ( تنبک ) ، فرهاد ایراهیم خانی ( نی ) ، محمدباقر زینالی ( عود ) ، حمیدرضا آفریده ( کمانچه ) و امین مهندسان ( سنتور ) حضور دارند.

آخرین اجرای صحنه ای " حسین علیشاپور " به پاییز سال گذشته همراه با گروه " بیداد " به سرپرستی " فرهاد ابراهیم خانی " باز می‌گردد ؛ ضمن آن که وی در اپرای مولوی به آهنگ سازی " بهزاد عبدی " به جای " سلطان العلماء " ( پدر مولانا آواز خوانی کرده است.

از علیشاپور آلبوم " طلیعه " به آهنگسازی " احسان عبایی" منتشر شده و چهار آلبوم دیگر شامل " تنها " به آهنگسازی " سیامک جهانگیری" ، " نغمه ی ساربان حجاز " به آهنگسازی " احسان عبایی " ، " دریغا ز ایران " به آهنگ سازی " فرهاد ابراهیم خانی " و "حکایت" به آهنگ سازی " برزو امیری " در دست انتشار دارد.