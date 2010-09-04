دیدار نمایندگان آمریکا و کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگان هسته ای آمریکا و کره جنوبی به منظور گفتگو در مورد مذاکرات خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره با یکدیگر دیدار کردند.

وزارت خارجه آمریکا با اعلام این مطلب از دیدار "وی سونگ لاک" نماینده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه هسته ای با "جیم استاین برگ" نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات و معاون وزیر خارجه این کشور خبر داد.

این اقدام پس از دیدار اخیر استاین برگ با همتای چینی اش و بدنبال پافشاریهای مقامهای پکن برای از سرگیری مذاکرات شش جانبه صورت می گیرد. این در حالی است که کره شمالی در اعتراض به محکومیت آزمایشهای موشکی خود از سوی غربیها، این مذاکرات را بصورت یکجانبه ترک کرده است.

از سوی دیگر آمریکا و کره جنوبی قصد دارند بخش دیگری از رزمایش مشترک خود را از روز یکشنبه در آبهای غربی شبه جزیره کره آغاز کنند، اقدامی که با مخالفتهای شدید پیونگ یانگ و پکن مواجه شده و نگرانیهایی را در مورد امکان درگیری نظامی بین دو کره بوجود آورده است.