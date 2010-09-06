230 شرکت تعاونی در استان مرکزی راه اندازی شد

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این شرکتها با عضویت دو هزار و 161 نفر، اشتغالزایی 684 نفر و سرمایه 39 میلیارد و 796 میلیون ریال تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 83 شرکت تعاونی با 834 نفر عضو و اشتغال 103 نفر و سرمایه ثبتی یک میلیارد و 704 میلیون ریال در سال 89 به ثبت رسیده است گفت: در هفته تعاون امسال 45 طرح تعاونی با عضویت 978 نفر و سرمایه گذاری 296 میلیارد ریال در این استان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: از این تعداد 13 طرح مربوط به شرکتهای تعاونی مسکن است که طی آن 731 واحد مسکونی به اعضا تحویل می شود.

مظفری گفت: 251 واحد مسکونی این طرح مربوط به مسکن مهر و بقیه مربوط به تعاونیهای مسکن کارگری و کارمندی است.

مدیر کل تعاون اضافه کرد: امسال 14 شرکت تعاونی در کشور به عنوان شرکتهای برتر شناخته شده اند که شرکت تعاونی یاقوت رایانه ساوه و بهنگار طب اراک از شرکتهای برتر این استان هستند.

وی تاکید کرد: تاکنون چهار هزار و 325 شرکت تعاونی در گرایشات مختلف با عضویت 817 هزار و 319 نفر و اشتغالزایی 27 هزار و 508 نفر در استان مرکزی به ثبت رسیده است.