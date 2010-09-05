به گزارش خبرنگارمهر، آزادکاران اعزامی به رقابتهای جهانی که ظهر امروز یکشنبه آخرین خود را در محل خانه کشتی تهران برگزار می کنند پس از این تمرین فردا دوشنبه را استراحت می کنند تا بامداد سه شنبه با پروازی مستقیم برای شرکت در رقابتهای جهانی راهی مسکو شوند.

بر این اساس حسن رحیمی، سید مراد محمدی، مهدی تقوی، صادق گودرزی، احسان لشکری، عرفان امیری و فردین معصومی ملی پوشان آزادکار کشورمان در رقابتهای جهانی روسیه هستند.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 19 تا 21 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.

تیم ایران سال گذشته در رقابتهای جهانی هرنینگ دانمارک با کسب یک مدال طلا توسط مهدی تقوی، یک مدال نقره توسط فردین معصومی و یک مدال برنز توسط صادق گودرزی پس از روسیه و آذربایجان به مقام سوم رسیده بود.