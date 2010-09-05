مقصد تیم ملی کاراته عوض شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشنهاد کادر فنی و موافقت فدراسیون کاراته قرار بود تیم ملی چهارشنبه همین هفته جهت حضور در یک تورنمنت بین المللی راهی آذربایجان شود.

شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی به دلیل حضور یک تیم از سبک های تحت پوشش فدراسیون کاراته در رقابتهای باکو، با حضور تیم ملی در این تورنمنت موافقت نکرد. فدراسیون نیز تورنمنت بین المللی ترکیه که به صورت جایزه بزرگ برگزار خواهد شد را جایگزین این تورنمنت کرد.

رقابتهای ترکیه همه ساله با حضور برخی از چهره های صاحب نام کاراته دنیا و در سطح فنی بالایی برگزار می شود. کادر فنی تیم ملی هم در نظر دارد نفرات اعزامی به رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی را به این رقابتها اعزام کند.

علاوه بر این تورنمنت ، حضور در رقابتهای بین المللی آلمان ، تورنمنت اتریش و کمپ تمرینی اسپانیا نیز جهت تدارک رقابتهای جهانی و بازیهای گوانگجو مد نظر فدراسیون کاراته می باشد. تورنمنت بین المللی ترکیه 26 و 27 شهریور برگزار خواهد شد.