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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

رشته طراحی دوخت در دومین مرکز آموزش عالی کشور ایجاد شد

ساری - خبرگزاری مهر: رشته طراحی و تکنولوژی دوخت در مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دخترانه آمل تصویب شد.

رئیس مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دخترانه توحید شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب رشته کارشناسی تربیت دبیر تکنولوژی طراحی و دوخت در این واحد آموزشی به عنوان دومین مرکز آموزش عالی کشور برخوردار از این رشته تحصیلی خبر داد.

زهرا عباسی گفت: با تصویب این رشته آموزشی در مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دخترانه آمل که نخستین رشته مقطع کارشناسی این مرکز است ظرفیت پذیرش صد دانشجو از طریق آزمون سراسری را دارد.
 
وی افزود: در سالهای آینده و با راه اندازی ساختمان جدید این دانشکده ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته تحصیلی افزایش خواهد یافت.
 
رئیس مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دخترانه توحید آمل با اشاره به اینکه خوشبختانه شرایط کاری آینده این رشته تحصیلی با توجه به نیاز روزافزون جامعه ایده ال و فراهم است، تصریح کرد: طراحی و نوع پوشاک و پوشش در کشور ما همواره مورد توجه بوده است.
 
عباسی با اشاره با اینکه با ایجاد رشته معماری در مقطع کاردانی در این مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دخترانه توحید شهرستان آمل موافقت شده است، اضافه کرد: با ایجاد این رشته جدید این مرکز از دانشجویان رشته معماری از ترم بهمن ماه پذیرش خواهد کرد.
 
وی با بیان اینکه تعداد رشته های تحصیلی در مرکزآموزش عالی فنی و حرفه ای دخترانه توحید آمل به پنج رشته کاردانی ویک رشته کارشناسی افزایش یافت،اضافه کرد:هم اکنون حدود هزار و 200 دانشجو دختر در پنج رشته فنی مقطع کاردانی نظیر گرافیک ، حسابداری ، طراحی ودوخت و مربی کودک و معماری و کارشناسی تربیت دبیر تکنولوژی طراحی و دوخت در این واحد مشغول به تحصیل هستند.
 
وی ابرازامیدواری کرد: این مرکز بتواند در راستای اهداف چشم انداز توسعه  در رشته های فنی و حرفه ای با آموزش نیروهای انسانی ماهر ومتعهد نقش ورسالت آموزشی خود را با موفقیت به انجام برساند.
کد مطلب 1145644

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