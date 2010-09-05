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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

درپی درخواست آمانو از تل آویو؛

سازمان کنفرانس اسلامی از کنترل زرادخانه اتمی رژیم اسرائیل حمایت کرد

سازمان کنفرانس اسلامی از کنترل زرادخانه اتمی رژیم اسرائیل حمایت کرد

سازمان کنفرانس اسلامی از درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر تاسیسات و زرادخانه هسته ای اسرائیل استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی isria، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی اعلام کرد که این سازمان از درخواست یوکیا آمانو دبیر کل آژانس برای قرار دادن تاسیسات هسته ای اسرائیل تحت نظارت آژانس و امضای ان. پی. تی. از سوی این رژیم حمایت می کند.

در بیانیه دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی آمده است: در حالی که اشاعه تسلیحات هسته ای خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود ما خواستار ایجاد خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای هستیم.

"اکمل الدین احسان اوغلو" از جامعه جهانی خواست تا با اعمال فشارهای بیشتر بر اسرائیل برخوردای این رژیم از تسلیحات هسته ای را محکوم و از آن بخواهند با امضای معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای(NPT) تمامی تاسیسات اتمی خود را تحت رژیم جامع پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

کد مطلب 1145647

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