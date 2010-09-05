به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود ساعت 18 روز شنبه نشستی در کمیته ملی المپیک برگزار شد تا طی آن بررسی‌های نهایی برای مشخص شدن تعداد کامل تیم‎ها و ورزشکاران اعزامی به بازی‎های آسیایی چین انجام و نتیجه به دست آمده اعلام شود.

این نشست با حضور بهرام افشارزاده و دیگر مسئولان ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک برگزار شد اما اعلام نتیجه مورد نظر به نشست آینده موکول شد که روز دوشنبه برگزار می‎شود.

نشست روز دوشنبه ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک ساعت 12 در محل کمیته ملی المپیک آغاز شده و تا ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت.

بسکتبال، بوکس، شمشیربازی، فوتبال مردان، جودو، ووشو، شطرنج، تکواندو، والیبال، کشتی (فرنگی و آزاد)، کاراته، دو ومیدانی، قایقرانی، تیراندازی، وزنه برداری، دوچرخه سواری و کبدی رشته‎هایی هستند که حضورشان در بازی‎های آسیایی چین قطعی است.

در این میان فدراسیون‏های شمشیربازی، ووشو، تکواندو، دوومیدانی، قایقرانی، تیراندازی و کبدی ورزشکاران خود را در هر دو بخش مردان و زنان راهی محل برگزاری بازی‎های آسیایی می‏کنند.



شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی طی روزهای 21 آبان ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‎شود.