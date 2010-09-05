۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۵

3 روز بعد از مذاکرات سازش؛

رژیم اسرائیل مناطق مختلف غزه را بمباران کرد

منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین از بمباران مناطق مختلف نوارغزه از سوی رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن 4 فلسطینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطین، جنگنده های "اف 16" رژیم صهیونیستی شب گذشته مناطق مختلف نوارغزه را هدف قرار دادند.

بنا بر اعلام شاهدان عینی جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق "حی السلام" و "حی یبنا" در شهر "رفح" و منطقه "خزاعه" در شرق "خان یونس" و مناطقی از جنوب نوارغزه را بمباران کردند.

بر اثر این حملات دستکم یک فلسطینی شهید، سه تن زخمی و سه نفر دیگر مفقود شدند. جستجو برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد.

گفتنی است بمباران غزه در حالی صورت می گیرد که تشکیلات خودگردان فلسطین علیرغم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین پنجشنبه 11 شهریور مذاکرات مستقیم سازش با این رژیم را آغاز کرد.

