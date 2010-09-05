بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس محمدرضا پسند، نوشاد عالمیان، میدیا لطف الله نسبی، واحد مالمیری و افشین نوروزی به عنوان پنج بازیکن برتر مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز همراه با نیما عالمیان، پوریا عمرانی و علیرضا ملارجبی ترکیب 8 نفره تیم ملی را برای نخستین حضور تیم ملی در کمپ تمرینی اشلایگر تشکیل میدهند.
این بازیکنان سوم مهرماه همراه با محسن شیشه گرها (مربی) و محمود نظری (سرپرست) به اتریش سفر میکنند تا به مدت یک ماه تمرینات آماده سازی خود را در کمپ تمرینی اشلایگر دنبال می کنند.
طبق اعلام سرپرست فدراسیون تنیس روی میز و بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان ایران و کمپ اشلایگر، در تمام سفرهای برون مرزی "ماریو آمینزیچ" یا "ریچارد پرازه" به عنوان سرمربی در کنار ملی پوشان تنیس روی میز ایران خواهند بود.
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