بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس محمدرضا پسند، نوشاد عالمیان، میدیا لطف الله نسبی، واحد مالمیری و افشین نوروزی به عنوان پنج بازیکن برتر مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز همراه با نیما عالمیان، پوریا عمرانی و علیرضا ملارجبی ترکیب 8 نفره تیم ملی را برای نخستین حضور تیم ملی در کمپ تمرینی اشلایگر تشکیل می‎دهند.

این بازیکنان سوم مهرماه همراه با محسن شیشه گرها (مربی) و محمود نظری (سرپرست) به اتریش سفر می‎کنند تا به مدت یک ماه تمرینات آماده سازی خود را در کمپ تمرینی اشلایگر دنبال می کنند.

طبق اعلام سرپرست فدراسیون تنیس روی میز و بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان ایران و کمپ اشلایگر، در تمام سفرهای برون مرزی "ماریو آمینزیچ" یا "ریچارد پرازه" به عنوان سرمربی در کنار ملی پوشان تنیس روی میز ایران خواهند بود.