حمایت دو میلیارد و 700 میلیون تومانی معاونت علمی از انجمنهای علمی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدی شنبه شب در اجلاس روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی افزود: سال 87 معاونت علمی از انجمنها حمایت کرد اما از سال 88 علاوه بر حمایت، خدماتی نیز از انجمنهای علمی دریافت شد.

وی اضافه کرد: معاونت علمی از سال 87 حمایتهای خود را از انجمنهای علمی آغاز کرده است و این حمایت شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت و حوزه های علمیه می شود.

سیدی با اشاره به ممیزی توسعه علوم در حوزه های 7 گانه و از جمله حوزه سلامت و پزشکی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت 30 انجمن علمی در سال گذشته به امر ممیزی علمی پرداختند و کار ارزیابی در 30 رشته را به خوبی به پایان رساندند و گزارش خود را ارائه کردند.

وی اضافه کرد: در سال 89 نیز 40 انجمن علمی برای ممیزی علوم 40 رشته دیگر فعالیت خواهند کرد و مورد حمایت معاونت علمی قرار می گیرند.

معاون علمی پژوهشی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: معاونت علمی از حوزه هایی که جزء موارد اولویت دار هستند اما انجمن علمی ندارند نیز حمایت می کنند.

وی با اشاره به فعالیتهای بسیار زیاد انجمنهای علمی در سطح دنیا و توسعه علوم که به کمک انجمنها رخ می دهد، یادآور شد: انجمن علمی رقیب و زایده دولت نیست بلکه مکمل آن است و می تواند در تدوین سیاستها و ترویج علم و نظارت بر توسعه علوم دخالت داشته باشد.

سیدی گفت: ما در ایران توسعه علمی خوبی داریم اما این توسعه علوم با توسعه علمی جامعه هماهنگ نیست و این وظیفه انجمن های علمی است که رفع این نقص را بر عهده گیرند.

وی با اشاره به حمایتهای معاونت علمی از نشریات انجمنهای علمی گروه پزشکی گفت: آیین نامه حمایت از نشریات علمی تدوین شده است و معاونت علمی در به روز شدن، الکترونیک شدن و بین المللی شدن نشریات وابسته به انجمنهای علمی به آنها کمک می کند.