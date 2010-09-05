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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۴

گفتار مهر /

سیاستمداران رکوردشکن در عراق

سیاستمداران رکوردشکن در عراق

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: با گذشت بیش از ١٦٠ روز از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در عراق، صحنه سیاسی این کشور همچنان ملتهب بوده و هر روز نامزدهای جدیدی برای پست نخست وزیری که مسئله اصلی مورد اختلاف گروهها است مطرح می شود.

به راستی تا چه زمانی مردم عراق باید هزینه سهم خواهی جریان های سیاسی را بدهند؟ آیا گذشت قریب به ٦ ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق برای سیاستمداران این کشور کافی نیست تا اختلافات را کنار گذاشته و گام در مسیرى نوین بگذارند. سیاستمدارانی که ید طولایی در رکورشکنی در صحنه سیاسی البته از نوع منفی آن دارند.

با نگاهی به انتخابات پارلمانی سال 2005 در عراق مشاهده می شود که روند تشکیل دولت در آن سال قریب به پنج ماه و نه بیشتر به درازا کشید. در آن سال نیز مردم عراق خاطرات چندان خوبی از طولانی شدن برهه تشکیل دولت ندارند. خاطراتی که با انفجارهای خونین در حین تنش های سیاسی و به هم پریدن سیاستمداران به یکدیگر گره خورده است.
 
اما به نظر می رسد تجربه پنج سال مشق سیاسی برای سران جریان های سیاسی عراق نه تنها نتیجه ای در بر نداشته است بلکه ظرفیت آنها را هم کاهش داده تا پس از گذشت قریب به شش ماه حتی کورسویی نیز از امید رسیدن توافق درعراق دیده نشود.
 
اینجاست که خلاء توافق سیاسی درعراق بر مصائب ناشی از اشغال این کشور افزوده شده و در نهایت بنابر سنت حاکم بر کشورهای کم بهره از ثبات سیاسی، این ملت عراق هستند که هزینه های ناشی از خلاء وفاق سیاسی را می دهند.
 
حال باید به این مسئله پرداخت که گره اصلی در تاخیر پیش آمده در تشکیل دولت عراق کجاست؟ با وجود اینکه برخی از مقامات سیاسی عراق نقش کرسی مهم نخست وزیری را در این مسئله نفی می کنند اما به طور قطع اگر نخست وزیری ٩٠ درصد از معضل تشکیل دولت نباشد، ٨٠ درصد آن هست.
 
علت این مسئله هم چندان پیچیده نیست اختیارات بالای تعریف شده در قانون اساسی عراق برای پست نخست وزیری در مقایسه با ریاست جمهورى و ریاست پارلمان جریان های سیاسی این کشور را به در اختیار گرفتن نخست وزیری ترغیب کرده است تا جایی که اخیرا شنیده شد ائتلاف ملی عراق (عمار حکیم) و فهرست العراقیه (ایاد علاوی) در حال بررسی طرحی در زمینه تقسیم دوره ای پست نخست وزیری هستند. مسئله ای که شاید در هیچ کشور جهان غیر از عراق نمونه آن یافت نشود.
 
از سوی دیگر برخی منابع از طرح واشنگتن در پی سفر اخیر "جو بایدن" معاون اوباما به عراق در زمینه کاهش اختیارات نخست وزیری خبر می دهند.
 
اینجاست که حتی شخصیت های کهنه کار سیاسی در عراق نیز از ارائه راهکار برون رفت از این بحران ٦ ماهه عاجزند و در نهایت هر روز بر تاخیر هزینه بر تشکیل دولت در این کشور افزوده می شود.
کد مطلب 1145679

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