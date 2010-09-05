230 هزار تن شیر در چهار محال و بختیاری تولید می شود

برزو هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهردر شهرکرد با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان در راستای تولید شیر در استان اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در برنامه پنج ساله توسعه باید 190 هزار تن شیر در سال در استان تولید شود اما هم اکنون شاهد آن هستیم که از برنامه پنج ساله توسعه نیز پیشی گرفته و تولید شیر در استان افزون بر 230 هزار تن در سال است.

وی افزود: به طور متوسط روزانه 630 تن شیر تولید که در مجموع سالانه 230 هزار تن شیر در این استان تولید می‌شود.

هیبتیان افزود: از مجموع 230 هزار تن شیر تولید شده 50 هزار تن آن شیر گوسفند و بز و مابقی آن شیر گاو است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیشترین تولید شیر در ماه‌های فروردین، آبان و آذرماه صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: تولید شیر در ماه‌های مختلف تا 15 درصد نیز نوسان دارد.

وی میانگین تولید شیر در کشور را 955 هزار تن در سال عنوان کرد و ادامه داد: سرانه تولید شیر در کشور 130.9کیلوگرم است و این در حالی‌ست که سرانه تولید شیر در این استان 295.1 کیلوگرم است.

هیبتیان تصریح کرد: برهمین اساس استان چهارمحال و بختیاری 2.4 درصد تولید شیر در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به آمار دام و میزان تولید شیر در استان گفت: 140 هزار راس گاو دو رگ با میانگین تولید شیر دو هزار و 500 لیتر، 37 هزار راس گاو اصیل با میانگین تولید شش هزار لیتر و 50 هزار راس گاو بومی که یک هزار لیتر شیر در یک دوره 305 روزه شیر تولید می‌کنند.

هیبتیان ادامه داد: در حال حاضر سه کارخانه تولید محصولات لبنی در این استان فعالیت که روزانه 240 تن شیر در روز را به فرآورده‌های لبنی تبدیل می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به تعداد ایستگاه‌های جمع آوری شیر در استان خاطر نشان کرد: شهرستان شهرکرد با 12ایستگاه جمع آوری شیر و 212 تن شیر در روز بیشترین میزان جمع آوری شیر را به خود اختصاص داده است.

هیبتیان مصرف سرانه شیر در استان را 110 کیلوگرم بیان کرد و افزود: مصرف سرانه شیر در کشور120 کیلوگرم و در جهان 110 کیلوگرم است.