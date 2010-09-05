شورای حکام آژانس هفته آینده تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قرار است در این نشست که از تاریخ 13 سپتامبر ( دوشنبه 22 شهریور ) آغاز می شود "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس گزارشی را درباره تاسیسات و فعالیت های هسته ای رژیم اسرائیل ارائه کند.

آمانو ماه گذشته میلادی در سفر به سرزمین های اشغالی با برخی از مقامات این رژیم دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود آمانو با ارسال نامه ای به اعضای آژانس خواستار اعلام نظر آنها در خصوص پیوستن تل آویو به معاهده ان.پی .تی شده است.

بر اساس این گزارش، آمانو همچنین در گزارش خود در خصوص توان هسته‌ ای رژیم صهیونیستی که قرار است در نشست 13 سپتامبر شورای حکام آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی ارائه شود اعلام می کند که آژانس نمی‌ تواند تمام فعالیتهای هسته‌ ای اسراییل را زیر نظر بگیرد.

به گفته آمانو آژانس تنها می ‌تواند تاسیسات و مواد هسته ‌ای آشکار این رژیم را تحت نظر داشته باشد.

بر همین اساس، تحقیقات آژانس تنها در زمینه مواد و تجهیزاتی است که در چارچوب توافقنامه ضمانتهای امضا شده بین رژیم صهیونیستی و آژانس قرار دارد صورت می‌ گیرد.

این در حالی است که منابع آگاه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر اظهار داشتند که آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی طی پیامی به آمانو مخالفت این رژیم را با تصمیم آمانو در خصوص ارسال پیام به تمام کشورهای عضو آژانس با هدف درخواست ارائه دیدگاه این کشورها در زمینه پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) ابلاغ کرد.

لیبرمن در پیام خود ادعا کرد که این اقدام با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.