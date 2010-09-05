روز جمع آوری ضایعات الکترونیک در سنگاپور/ تاکید مالزی بر اتحاد مسلمانان

مالزی

- 6 سپتامبر آغاز مذاکرات میان مالزی و اندونزی در مورد حل اختلافات ارزی

- ارسال یک هزار دستگاه تصفیه آب به سیل زدگان پاکستان

- معاون نخست وزیر مالزی بر پرهیز در سیاسی کاری برای اتحاد مسلمانان تاکید کرد

- اعزام 7 هزارتن به حج تا قبل از ماه آوریل سال آینده

اندونزی

- زمین لرزه های 5.2 و 5.7 ریشتری در پاپوآ اندونزی

- افزایش نرخ صادرات غیر نفتی اندونزی تا 18 درصد در سالجاری

- 35 زخمی در انفجار مواد محترقه در غرب استان جاوا

تایلند

- طرح ساخت قطارهای پر سرعت برای میزبانی تایلند در نمایشگاه جهانی 2020

- تقویت همکاری سرمایه گذاری میان چین و تایلند

- سفر نخست وزیر تایلند به چین برای شرکت در نمایشگاه جهانی در شانگهای

فیلیپین

- تقاضای 44 هزار دلار برای آزادی تاجر مسلمان ربوده شده

- فرار صدها خانوار از شهر برای در امان ماندن در جریان درگیری میان جبهه آزادی بخش اسلامی و ارتش فیلیپین

- سه مقام سابق دولتی فیلیپین متهم به بمب گذاری در فرودگاه این کشور

- از سرگیری مذاکرات میان جبهه آزادی بخش اسلامی و دولت فیلیپین بعد از ماه رمضان

سنگاپور

- نگرانی دولت از افت رشد جمعیت در 20 سال آینده

- بودجه 400 هزار دلاری در مدارس سنگاپور برای یادگیری زبان چینی

- اعلام روز عمومی برای جمع آوری ضایعات لوازم الکترونیک در سنگاپور

- رشد فروش مارکهای آسیایی در بازار لباس آسیایی بویژه سنگاپور