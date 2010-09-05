روز جمع آوری ضایعات الکترونیک در سنگاپور/ تاکید مالزی بر اتحاد مسلمانان

مالزی
- 6 سپتامبر آغاز مذاکرات میان مالزی و اندونزی در مورد حل اختلافات ارزی
- ارسال یک هزار دستگاه تصفیه آب به سیل زدگان پاکستان
- معاون نخست وزیر مالزی بر پرهیز در سیاسی کاری برای اتحاد مسلمانان تاکید کرد
- اعزام 7 هزارتن به حج تا قبل از ماه آوریل سال آینده
اندونزی
- زمین لرزه های 5.2 و 5.7 ریشتری در پاپوآ اندونزی
- افزایش نرخ صادرات غیر نفتی اندونزی تا 18 درصد در سالجاری
- 35 زخمی در انفجار مواد محترقه در غرب استان جاوا
تایلند
- طرح ساخت قطارهای پر سرعت برای میزبانی تایلند در نمایشگاه جهانی 2020
- تقویت همکاری سرمایه گذاری میان چین و تایلند
- سفر نخست وزیر تایلند به چین برای شرکت در نمایشگاه جهانی در شانگهای
فیلیپین
- تقاضای 44 هزار دلار برای آزادی تاجر مسلمان ربوده شده
- فرار صدها خانوار از شهر برای در امان ماندن در جریان درگیری میان جبهه آزادی بخش اسلامی و ارتش فیلیپین
- سه مقام سابق دولتی فیلیپین متهم به بمب گذاری در فرودگاه این کشور
- از سرگیری مذاکرات میان جبهه آزادی بخش اسلامی و دولت فیلیپین بعد از ماه رمضان
سنگاپور
- نگرانی دولت از افت رشد جمعیت در 20 سال آینده
- بودجه 400 هزار دلاری در مدارس سنگاپور برای یادگیری زبان چینی
- اعلام روز عمومی برای جمع آوری ضایعات لوازم الکترونیک در سنگاپور
- رشد فروش مارکهای آسیایی در بازار لباس آسیایی بویژه سنگاپور
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