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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

اخبار جنوب شرق آسیا/

روز جمع آوری ضایعات الکترونیک در سنگاپور/ تاکید مالزی بر اتحاد مسلمانان

روز جمع آوری ضایعات الکترونیک در سنگاپور/ تاکید مالزی بر اتحاد مسلمانان

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : مهمترین عناوین خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنوب شرق شرق آسیا در روز یکشنبه به شرح زیر است.

مالزی
- 6 سپتامبر آغاز مذاکرات میان مالزی و اندونزی در مورد حل اختلافات ارزی
- ارسال یک هزار دستگاه تصفیه آب به سیل زدگان پاکستان
- معاون نخست وزیر مالزی بر پرهیز در سیاسی کاری برای اتحاد مسلمانان تاکید کرد
- اعزام 7  هزارتن به حج تا قبل از ماه آوریل سال آینده

اندونزی
- زمین لرزه های 5.2 و 5.7 ریشتری در پاپوآ اندونزی
- افزایش نرخ صادرات غیر نفتی اندونزی تا 18 درصد در سالجاری
- 35 زخمی در انفجار مواد محترقه در غرب استان جاوا

تایلند
- طرح ساخت قطارهای پر سرعت برای میزبانی تایلند در نمایشگاه جهانی 2020
- تقویت همکاری سرمایه گذاری میان چین و تایلند
- سفر نخست وزیر تایلند به چین برای شرکت در نمایشگاه جهانی در شانگهای

فیلیپین
- تقاضای  44 هزار دلار برای آزادی تاجر مسلمان ربوده شده
- فرار صدها خانوار از شهر برای در امان ماندن در جریان درگیری میان جبهه آزادی بخش اسلامی و ارتش فیلیپین
- سه مقام سابق دولتی فیلیپین متهم به بمب گذاری در فرودگاه این کشور
- از سرگیری مذاکرات میان جبهه آزادی بخش اسلامی و دولت فیلیپین بعد از ماه رمضان

سنگاپور
- نگرانی دولت از افت رشد جمعیت در 20 سال آینده
- بودجه 400 هزار دلاری در مدارس سنگاپور برای یادگیری زبان چینی
- اعلام روز عمومی برای جمع آوری ضایعات لوازم الکترونیک در سنگاپور
- رشد فروش مارکهای آسیایی در بازار لباس آسیایی بویژه سنگاپور

کد مطلب 1145706

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