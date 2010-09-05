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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

زیر راهی:

سدهای شمیل و نیان آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد

سدهای شمیل و نیان آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت: سدهای شمیل و نیان 15 آبان با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.

جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام اینکه سدهای شمیل ونیان 15 آبان ماه سال جاری به بهره برداری می رسد، گفت: از امروز روستائیان از آب این سد برای مصارف کشاورزی بهره مند می شوند.

زیراهی افزود: با اجرای این طرح 20 میلیون متر مکعب آب از محل صرفه جوئی از محل سد استقلال میناب و سدهای شمیل و نیان تامین می شود که از این طریق صیفی کاران شمال دشت میناب در سال زراعی جدید از نعمت آب بهره مند می شوند.

به گفته زیرراهی، با تامین این میزان آب و با هدف ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی، میزان 2هزار و 500 هکتار از اراضی صیفی کاران شمال دشت میناب احیاء می شود.

زیر راهی افزود: میزان 10 میلیون متر مکعب آب از محل سد شمیل و از طریق خط انتقال به کشاورزان تحویل می شود و میزان 10 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز کشاورزان نیز از محل سد استقلال میناب تامین می شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سد سرنی به زودی انجام می شود تصریح کرد: مطالعات فاز اول سد گابریک و مِرک به اتمام رسیده و با آغاز مطالعات فاز دوم، عملیات اجرایی این سدها طبق برنامه از سال 91 آغاز می شود. 

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبار لازم انتقال آب از سد جگین به میناب آغازشود.

کد مطلب 1145716

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