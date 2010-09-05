به گزارش خبرنگار مهر ،دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور که به منظور دیدار با مقامات قطری تا ساعتی دیگر عازم دوحه خواهد شد قرار است امروز با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کند.

همچنین رئیس جمهور با شیخ حمد جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر قطر که با حفظ سمت وزیر امور خارجه قطر نیز است دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین در سفر یک روزه به درخواست سفرای کشورهای خارجی مقیم قطر ، قرار است با آنان ملاقات داشته باشد.

عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر نیز در گفتگو با مهر اعلام کرد که دیدار با فرهیختگان، تجار، اساتید و ایرانیان مقیم قطر نیز در برنامه دکتر احمدی نژاد قرار دارد.

رئیس جمهور علاوه بر این در ضیافت افطار و شام شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که به افتخار هیئت ایرانی ترتیب داده شده است حضور خواهد یافت.

نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و اسفندیار رحیم مشایی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه در سفر احمدی نژاد به قطر وی را همراهی می کنند و احتمالا مقامات ایرانی حاضر در هیئت رئیس جمهور با برخی همتایان قطری نیز ملاقات های جداگانه خواهند داشت.