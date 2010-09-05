مرکز ارتقا مهارت کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه صبح یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز با بیان اینکه مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی فرامان پل ارتباطی بین آموزشهای فنی وحرفه ای و واحدهای صنعتی محسوب می شود ، گفت: این مرکز در زمینی به مساحت چهار هزار و ۳۸۰ مترمربع و زیربنای دو هزار و۲۰ مترمربع با اعتباری بالغ برهفت میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی احداث و با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شده است.

فرشید امیری اظهار داشت: مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی فرامان مشتمل برشش کارگاه آموزشی با برگزاری دوره های تراشکاری، فرزکاری، قالب سازی، اتوماسیون صنعتی، آموزش نرم افزار CATIAو... فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه با برشمردن برخی از اهداف این مرکز ازجمله تربیت نیروی کار ماهر و متخصص موردنیاز صنایع و نیز آموزش دانشجویان و فراگیران علاقمند و آشنا کردن این افراد با واحدهای صنعتی ، افزود: امیدواریم بتوانیم از طریق این مرکز زمینه مناسبی جهت ارتباط هرچه بیشتر صنایع با آموزشهای فنی وحرفه ای را فراهم آوریم.

امیری با بیان اینکه دانش فنی ومهارت از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی به شمار می رود، ابراز امیدواری کرد که با نمود یافتن جایگاه واقعی این آموزشها و اشاعه و تقویت فرهنگ مهارت آموزی در ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به فرصتهای جدید شغلی و افزایش بهره وری در تولیدات و ارتقاء و توسعه توانمندیهای مهارتی گامهای موثری برداریم.

وی از دیگر ویژگی های مرکز ارتقاء مهارت نیروی کار شهرک صنعتی فرامان را آموزشهای کاملا متفاوت و متناسب با نیازهای امروز بازار ارائه ذکر کرد و گفت: در این مرکز تمهیدات بسیار مناسبی اندیشیده شده و بهترین نیروهای فنی وحرفه ای دراین مرکز مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه در ادامه ضمن دعوت از شرکتهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی فرامان جهت ارتباط بیشتر و حضور در مرکز و اعلام آموزشها و نیروهای متخصص و ماهر موردنیاز خود، خاطر نشان کرد: درنظرداریم آموزشهای فنی وحرفه ای را وارد کارخانه ها کنیم و در این مسیر تمام سعی و اهتمام خود را بکار می گیریم در ارتقاء سطح مهارت کارگران، تولید بهتر و با کیفیت تر و نیز افزایش بهره وری این کارخانجات تاثیرگذار باشیم و نقش بسزایی را ایفا کنیم.