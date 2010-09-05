استخدام 23 هزار پرستار بر اساس قانون ارتقای خدمات بالینی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر بهداشت افزود: طبق قانون ارتقای بهره وری خدمات بالینی پرستاران که تصریح می

کند ساعات کار پرستاران کاهش یابد، طبق محاسبه وزارت بهداشت برای اجرای آن باید 23 هزار پرستار استخدام شود.



وی اظهار داشت: استخدام این 23 هزار پرستار نیز جزو لوایح الحاقی برنامه پنجم توسعه بوده که هنوز موعد طرح آن در مجلس فرا نرسیده و به احتمال زیاد، این هفته در مجلس مطرح می­شود. ولی حتی اگر این پیشنهاد رای هم نیاورد، وزارت بهداشت و دولت با توجه به مصوبه قبلی مجلس در قالب ارتقاء خدمات بالینی می­توانند اقدام به استخدام این پرستاران کنند.



