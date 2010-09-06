کاهش حجم و تغییر محتوای درسی در دوره ابتدایی

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از مواردی که دائم به آموزش ابتدایی تاکید می شود، کاهش حجم کتابهای درسی است که ما این موضوع را همزمان با تغییر محتوای درسی مد نظر قرار می دهیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی گفت: این موضوع از سوی عده ای مطرح شده اما هنوز در شورای عالی آموزش و پرورش عنوان نشده و در دستور کار قرار ندارد.

قربان ادامه داد: هم اکنون آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن در این دوره در برنامه های ما قرار دارد که در پایه سوم ابتدایی نیز در حال اجرا است.

در حال حاضر دانش آموزان پایه سوم ابتدایی درس روخوانی و روان خوانی قرآن را در هفته به مدت سه روز آموزش می بینند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش قرآن همان آموزش زبان عربی است گفت: به این دلیل و همچنین به علت افزایش حجم کتابهای درسی امکان ورود زبان انگلیسی به دوره ابتدایی کم است.