خراسان شمالی تا دو سال آینده استانی صنعتی می شود

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: ذخائر معدنی در خراسان شمالی بسیار بالاست باید توسعه صنعتی و معدنی را در استان تقویت کرد.

وی درخصوص شرایط اقتصادی وبازرگانی استان افزود: با شرایط فعلی، بازارهای کشورهای عضو اکو هدف مناسبی برای صادرات و تبادل اقتصادی کالا از استان خراسان شمالی است.

وی گفت: برآورده شدن این هدف استراتژیک می تواند وضعیت اقتصادی و اشتغال استان را به شکل قابل ملاحظه ای بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه راهبرد استان برابری صادرات و واردات است، تصریح کرد: در صورت فعال شدن بازرگانی و صادرات در این استان، می توان خراسان شمالی را در سطح کشوری و بین المللی بشناسیم.

وی این هدف را حداقل کاری دانست که اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن استان، سازمان بازرگانی و تجار استان می توانند انجام دهند.

وی از بازرگانان استان که کارت بازرگانی دارند خواست، که با صداقت در کار ومعامله به دنبال اعتبار و اطمینان برای خود و استان باشند.

شفقت با بیان اینکه بازرگانی یک کار علمی و تخصصی است توسعه و گسترش آن به صداقت در بازار بستگی دارد، افزود: بازرگانان باید با اعتماد به بازاراستان برای بین المللی شدن آن تلاش کنند و در این کار افراد با تجربه به جوانان، صداقت و سلامت در کار را بیاموزند.

استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: امروز همه باید از خود از خود گذشتگی کنند تا شاهد رشد و بالندگی استان باشند.

وی به تجار و بازرگانان استان توصیه کرد: سلیقه ها در بازار به سرعت درحال تغییر است بدین سبب نیاز است که مدلهای روز بازرایابی را به نحو مطلوبی فراگیری کنند.

ابوطالب شفقت با تاکید بر نعمات خدادادی دراستان خراسان شمالی گفت: به حمد الهی این استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط مناسبی دارد و پتانسیل تحرک اقتصادی نیز مهیا است باید از شرایط به نحو مناسب به نفع استان و مردم استفاده کرد.

استاندار خراسان شمالی خصوص سهم اشتغال درصنعت ومعدن استان با بیان اینکه هم اکنون سهم اشتغال در این بخش 12 هزار نفر است، گفت: این سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن سهم ناچیزی است و تا پایان امسال باید به 20 هزار نفر برسد.