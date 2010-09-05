با پرداخت 8 میلیارد تومان به کمیته ملی المپیک موافقت شد/ 2 میلیارد بعدا!

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری 15 تیرماه نیمی از بودجه مصوب برای حضور در بازی‎های آسیایی 2010 که معادل 10 میلیارد تومان بود را در اختیار کمیته ملی المپیک قرار داد.

مدیران کمیته ملی المپیک که با تاخیر چندماهه بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای شرکت در بازی‏های آسیایی را دریافت کرده بودند بلافاصله پس از واریز شدن بخش نخست این بودجه آن را در اختیار فدراسیون‏هایی قرار دادند که برای حضور در این بازی‎ها آماده می شدند اما همزمان رایزنی‎ها برای دسترسی به نیمه دوم این بودجه ادامه یافت تا 10 میلیارد تومان دوم به موقع در اختیار فدراسیون‎ها قرار بگیرد.



این در حالی است که با وجود گذشت 2 ماه از پرداخت بخش نخست بودجه آسیایی کمیته ملی المپیک و باقی مانده حدود 2 ماه به بازی‎های آسیایی، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تنها با پرداخت 8 میلیارد از مجموع بدهی باقی مانده موافقت کرده است.

بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: قرار بود 10 میلیارد تومان باقی مانده را به طور کامل دریافت کنیم اما نمی‌دانم چرا و بر چه اساس پرداخت یک پنجم آن به بعد موکول شده است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به بازی‌های آسیایی دریافت همین 8 میلیارد تومان هم غنیمت است، گفت: از همین امروز یکشنبه به دنبال دریافت 8 میلیارد تومان می‌رویم تا هر چه زودتر آن را گرفته و در اختیار فدراسیون‎ها قرار دهیم.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی از 21 آبان ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می‎شود.