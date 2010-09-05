ویرایش سوم "مطالعات فرهنگی و مطالعات فرهنگ عامه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش جدید "مطالعات فرهنگی و مطالعات فرهنگ عامه"، نسخه تجدید نظر شده و کاملاً به روز شده این کتاب مفید در حوزه مطالعات فرهنگ عامه معاصر است که بویژه در بخش کتابشناسی، به طور کامل بازنویسی شده است.
این کتاب اطلاعاتی کاربردی را با توجه به طیف وسیعی از نظریهها و روشها در مطالعه فرهنگ عامه معاصر در اختیار خوانندگان خود قرار میدهد.
استوری کتاب خود را پیرامون مجموعهای از مطالعات موردی درباره مطالعات فرهنگ عامه سازماندهی کرده است. وی در هر فصل بر یکی از انواع گوناگون رسانه تمرکز و در ادامه منظری انتقادی نسبت به روششناسی مطالعه واقعی از فرهنگ عامه را طرح میکند.
هر فصل موضوعاتی مانند تلویزیون، داستان علمی تخیلی، فیلم، روزنامهها و مجلات، موسیقی عامه پسند، مصرفگرایی (تلویزیون، فرهنگ تفریح و خرید) و فرهنگ جهانی شدن را مورد بحث قرار میدهد.
"مطالعات فرهنگی و مطالعات فرهنگ عامه" برای کسانی که با موضوع کتاب آشنایی ندارند، مقدمهای مناسب جهت ورود به بحث و برای کسانی که با موضوع و مباحث این حوزه آشنا هستند، مروری کوتاه و مفید بر مسایل مربوط به مطالعات فرهنگ عامه محسوب میشود.
جان استوری، استاد مطالعات فرهنگی و مدیر مرکز پژوهش در رسانه و مطالعات فرهنگی دانشگاه ساندرلند است که تاکنون آثار بسیاری از وی با موضوع مطالعات فرهنگی منتشر شده است.
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