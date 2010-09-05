ویرایش سوم "مطالعات فرهنگی و مطالعات فرهنگ عامه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش جدید "مطالعات فرهنگی و مطالعات فرهنگ عامه"، نسخه تجدید نظر شده و کاملاً به روز شده این کتاب مفید در حوزه مطالعات فرهنگ عامه معاصر است که بویژه در بخش کتابشناسی، به طور کامل بازنویسی شده است.

این کتاب اطلاعاتی کاربردی را با توجه به طیف وسیعی از نظریه‏ها و روشها در مطالعه فرهنگ عامه معاصر در اختیار خوانندگان خود قرار می‏دهد.

استوری کتاب خود را پیرامون مجموعه‏ای از مطالعات موردی درباره مطالعات فرهنگ عامه سازماندهی کرده است. وی در هر فصل بر یکی از انواع گوناگون رسانه تمرکز و در ادامه منظری انتقادی نسبت به روش‏شناسی مطالعه واقعی از فرهنگ عامه را طرح می‏کند.

هر فصل موضوعاتی مانند تلویزیون، داستان علمی تخیلی، فیلم، روزنامه‏ها و مجلات، موسیقی عامه پسند، مصرف‏گرایی (تلویزیون، فرهنگ تفریح و خرید) و فرهنگ جهانی شدن را مورد بحث قرار می‏دهد.

"مطالعات فرهنگی و مطالعات فرهنگ عامه" برای کسانی که با موضوع کتاب آشنایی ندارند، مقدمه‏ای مناسب جهت ورود به بحث و برای کسانی که با موضوع و مباحث این حوزه آشنا هستند، مروری کوتاه و مفید بر مسایل مربوط به مطالعات فرهنگ عامه محسوب می‏شود.

جان استوری، استاد مطالعات فرهنگی و مدیر مرکز پژوهش در رسانه و مطالعات فرهنگی دانشگاه ساندرلند است که تاکنون آثار بسیاری از وی با موضوع مطالعات فرهنگی منتشر شده است.