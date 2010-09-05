نتانیاهو درباره سازش با ابومازن همه پرسی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم اسرائیل با اعلام این مطلب اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو برای پیمان صلح با فلسطینیان در پی جلب نظر اکثریت است و بدین منظور برگزاری یک همه ‌پرسی را منتفی نمی ‌‌داند.

بر اساس اعلام رادیو رژیم صهیونیستی، هنوز تصمیم نتانیاهو در این باره قطعی نشده و از همین رو نمی توان تاریخ دقیقی را برای آن پیش بینی کرد.



ناظران سیاسی معتقدند که اگر چه نتانیاهو و کابینه او بشدت محافظه‌ کار هستند، ولی شاید درست همین خصوصیات باعث شود که لایه‌های گسترده ‌ای از ساکنان سرزمین های اشغالی آماده باشند، پیمان صلح او با فلسطینیان را بپذیرند.