بلک واتر برای کسب درآمد کلاه برداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در مطلب خود می نویسد : شرکت بلک واتر شبکه ای از 30 شرکت زیر مجموعه تشکیل داده تا بدین روش از سودهای میلیونی قراردادهایی که دولت آمریکا با شرکت های امنیتی می بندد بهره مند شود.

به نوشته این روزنامه، اقدام بلک واتر به دلیل بدنام شدن این شرکت در عراق انجام شده است.

نیویورک تایمز می نویسد : هنوز مشخص نیست چه تعداد از شرکتهای زیر مجموعه بلک واتر موفق به عقد قرارداد با دولت آمریکا شده اند اما آنچه مسلم است سه شرکت تابع بلک واتر هم اکنون با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) و پنتاگون قرارداد دارند.

بر همین اساس، هم اکنون شرکت های ایکس.پی.جی و گری استون که هر دو زیر مجموعه بلک واتر هستند با سازمان سیا قرارداد دارند اما نام شرکت سوم هنوز مشخص نیست.

در همین رابطه سناتور "کارل لوین" رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از وزارت دادگستری این کشور خواسته تا تحقیقاتی را در مورد قراردادهای شرکت بلک واتر انجام داده و این نکته را مشخص کند که آیا زیر مجموعه های این شرکت در عقد قرارداد با دولت دچار تخلف شده اند یا خیر.

بلک واتر به تازگی در قراردادی به ارزش 100 میلیون دلار مسئول تامین تجهیزات مورد نیاز سیا در افغانستان شد. "لئون پانتا" رئیس سیا در واکنش به انتقادها گفت: چاره دیگری به غیر از عقد قرارداد با بلک واتر نداشیم.

این در حالی است که در سال گذشته پانتا قراردادی را که به موجب آن بلک واتر مسئول تامین موشک برای هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا بود را فسخ کرد.

شرکت امنیتی بلک واتر که اخیرا "زی" ( XE ) نامیده می شود به دلیل مجرم شناخته شدن در مواردی چون ارسال سلاح های آموزشی مخصوص تک تیراندازان برای پلیس تایوان، صادرات غیر قانونی سلاح به افغانستان و آموزش غیر قانونی نیرو در جنوب سودان محکوم به پرداخت 42 میلیون دلار جریمه شد.

این شرکت پیش از انجام چنین کارهایی باید مراتب را به اطلاع وزارت خارجه آمریکا برساند، اما در موارد ذکر شده بلک واتر بدون هماهنگی با دولت آمریکا دست به این کارها زده است.

البته در گذشته نیز گزارش هایی درباره اقدام بلک واتر در ارسال سلاح به شورشیان و شبه نظامیان حاضر در مناطق مختلف جهان منتشر شده بود.